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باحث مصري يقود فريقا كوريا لتطوير تقنية تخزن الطاقة الكهربائية

كتب:

هانى حسن
12:05 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
تطوير تقنية تخزن الطاقة الكهربائية

تطوير تقنية تخزن الطاقة الكهربائية

طوّر باحثون في جامعة «هانام» الكورية، تقنية جديدة تساعد على تخزين الطاقة الكهربائية لفترات طويلة.

35 بحثا منشورة في المجلات العالمية

وقال الباحث المصري عماد صبحي الذي يقود الفريق البحثي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، إن لديه 35 بحثًا منشورة في أقوى المجلات العملية العالمية.

وكشف «صبحي» عن آخر بحث له في مجال تطوير «المكثفات الفائقة» عالية الجودة كجيل ثاني من البطاريات، والتي يمكن شحنها لعدد نهائي من المرات باستخدام شرائح الجراتين، مشيرًا إلى أن بحثه نشرته أقوى مجلة في الطاقة.

وأوضح أن «المكثف الفائق»، يحتوي على إلكتروليت تمتاز بوقت الشحن قصير، ويتم شحنها عن طريق توصيلها بالكهرباء، هو مادة تحتوي على أيونات حرة تمثل وسطًا ناقلًا للكهرباء.

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