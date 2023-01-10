«الأرصاد» توضح حالة الطقس غدا: ممطر على السواحل الشمالية بارد على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، على مدن ومحافظات الجمهورية، مؤكدة أن الطقس سيكون بارد خلال النهار، وشديد البرودة ليلا.

حالة الطقس غدا

وأضافت «الأرصاد الجوية» في بيان لها، قبل قليل، أنه ستتكون الشبورة المائية الكثيفة، في الصباح الباكر على كل مناطق متفرقة بالجمهورية، والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وكذلك الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، فى حين يسود طقس صافي على باقي مدن الجمهورية، وفقا لخرائط الأقمار الصناعية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، فستكون درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق11 يناير 2023، على مدن الجمهورية كالتالي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 20- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 20 -11

- كفر الشيخ 18 - 11

- المنصورة 19- 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 20- 10

- طنطا 19- 10

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 19 - 12

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 12

- رفح 18 - 12

- رأس سدر 21- 11

- نخل 18- 6

- كاترين 14- 04

- الطور 20- 11

- طابا 19- 11

- شرم الشيخ 22- 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 20- 12

- مطروح 19- 13

- السلوم 18- 8

- سيوة 18- 7

- رأس غارب 21-11

- الغردقة 22- 14

- سفاجا 18-11

- مرسى علم 23-15

- شلاتين 24-13

- حلايب 21- 14

- أبو رماد 23- 13

- رأس حدربة 22-13.

- الفيوم 19- 10

- بني سويف 19 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 20 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 22- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11