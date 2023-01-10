وكيل وزرة الثقافة: مبادرة إحياء المسرح المدرسي تستهدف اكتشاف المواهب

قال محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة، إن الإستراتيجية العامة للدولة بالفترة الأخيرة تؤكد الاهتمام ببناء الإنسان المصري، إذ بدأت الدولة تولي اهتماما كبيرا بثقافة المواطن إلى جانب اهتمامها بصحة المواطن وتعليمه، خاصة وأن 60% من الشعب المصري هم أطفال وشباب، وهو ما يجعل مصر شابة وفتية.

المعلومات والمعارف المقدمة في قالب درامي وفني ذات تأثير أقوى من غيرها

وأضاف نبيل في مداخلة هاتفية على فضائية «TEN»، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالنشء، مشيدًا بمبادرة إحياء المسرح المدرسي لاكتشاف المواهب ورعايتها، لافتًا إلى أن مسلسل الأيام لطه حسين رصد أهمية المسرح المدرسي للتلاميذ بكافة الصفوف من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية مرورًا بالمرحلة الاعدادية، إذ أن تقديم المعلومات والمعارف في صورة عمل فني أو درامي تكون ذات تأثير أقوى من تقديمها بأي صورة أخرى، كونها تبقى بالذاكرة ويتم الإلمام بجوانبها بصورة أكبر.

مبادرة إحياء المسرح المدرسي

وأوضح وكيل وزارة الثقافة أن مبادرة إحياء المسرح المدرسي تتم بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بالتوقيت الذي أطلقت فيه المبادرة، واصفًا التوقيت بأنه التوقيت المناسب وأن المبادرة تم إطلاقها بموعدها، كونها تستهدف عودة الأنشطة الثقافية بمجالاتها الفنية والأدبية داخل مدارس مصر، بعد أن تم تجنيب هذه الأنشطة والأنشطة الرياضية لفترة طويلة.