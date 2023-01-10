مدربة لياقة بدنية تكشف الخطوات الصحيحة لتحويل «مشاويرك» لتمارين

النصيحة الذهبية لمعظم الأطباء بمختلف تخصصاتهم هو المشي للحصول على لياقة بدنية عالية والتخلص من الأمراض المختلفة، حتى أصبح بعض الأطباء ينصحون في روشتاتهم الطبية ضرورة المشي اليومي، إذ أن المشي يعد من أفضل الأنشطة الجسدية التي يمكن أن يقوم بها الإنسان وليس لها أي تأثيرات سلبية إضافة إلى أنها تعد رياضة غير مكلفة.

وقالت علا أنور جاد المولى مدربة لياقة بدنية، إنه من الضروري تثبيت موعد للمشي اليومي مع تحديد عدد من الدقائق المستهدف الوصول لها.

تخصيص وقت محدد للمشي اليومي

وأضافت مدربة اللياقة البدنية، في مداخلة هاتفية على فضائية «TEN»، أن رياضة المشي هامة جدًا للصحة العامة، وتساعد في حرق السعرات الحرارية، لافتة إلى أنه يمكن الذهاب للعمل مشيًا على الأقدام في حال كان مكان العمل قريبًا من المنزل، أو النزول من السيارة بمسافة بعيدة، للمشي حتى العمل إذا كان مكان العمل بعيد.

5 دقائق من المشي يعادل نحو 5 آلاف خطوة

وأوضحت جاد المولي، أنه يمكن البدء بالمشي لمدة 5 دقائق يوميًا، والتي تعادل نحو 5 آلاف خطوة، مع محاولة زيادة الوقت بصورة تدريجية يوميًا، ثم نبدأ في التدريب على تسريع الخطوات، وأن تكون الخطوات واسعة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الجسم في صورة صحيحة دون إنحناء مع شد منطقة البطن خلال المشي، ومراعاة أن يكون حمل الأشياء بصورة صحيحة أثناء المشي وغير مؤثر على أن يكون الجسم في وضع صحيح.