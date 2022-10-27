500 طالب يشاركون في ماراثون «المشي من أجل المناخ» لدعم ثقافة المدن الخضراء

انطلق ماراثون «المشي من أجل المناخ» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، ووزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

500 طالب يشاركون في الماراثون

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن الماراثون شارك فيه أكثر من 500 طالب وطالبة على مستوى المحافظة يمثلون مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف، مضيفاً أن الماراثون انطلق من أمام مركز شباب طور سيناء وسط إجراءات أمنية وتنظيمية على أعلى مستوى.

وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الماراثون يمتد لمسافة 2 كيلو متر وينتهي في استاد الطور الرياضي، موضحًا أنه يأتي في إطار استعداد المحافظة لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف شخص.

توزيع ملابس رياضية على المشاركين في الماراثون

وقال «فتحي»، إنه جرى توزيع ملابس رياضية على المشاركين في الماراثون، بحضور سهير عبد العاطي سكرتير مجلس مدينة الطور، وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية للشباب، وأحمد مسعد وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة سامية عبد الله منسق مشروع «لياقتي مهاراتي» بوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أنه جرى عقد ندوات توعية في مراكز الشباب والرياضة على مستوى المحافظة خاصة بالمناخ لنشر ثقافة المدن الخضراء.