أسعار السلع الغذائية في معارض «أهلا رمضان» بالشرقية.. الزيت بـ36 جنيها

بدأ المواطنون في محافظة الشرقية التردد على 19 معرضا لـ«أهلا رمضان 2023» في عدد من المدن والمراكز، إضافة إلى 38 شادرا، ويسعى كثيرون لمعرفة أسعار السلع الغذائية بهذه المعارض نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السوق.

وتستعرض «الوطن» قائمة بأهم الأسعار في معرض «أهلا رمضان 2023» للسلع الغذائية، والتي تنخفض أسعارها بقيم تتراوح بين 10% إلى 30%، وذلك لمكافحة الغلاء ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان» بالشرقية

ويوضح محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، أسعار أهم السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2023، كالتالي:

- سعر زيت خليط 700 ملجم 36 جنيها.

- سعر زيت خليط لتر 50 جنيها.

- سعر كيلو لحم مفروم برازيلي 115 جنيها.

- سعر كيلو لحم مجمد قطع برازيلي 135 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

- سعر كيلو لحم طازج 135 جنيها.

- سعر كيلو دواجن مجمدة وقد تصل لوزن كيلو و200 جرام 90 جنيها.

- سعر كيلو أسماك بلطي طازجة 35 جنيها.

- سعر كيلو أسماك بوري 65 جنيها.

- سعر كيلو سمك مكاريل 60 جنيها.

- سعر كيلو سكر 17.5 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة 17.5 جنيه.

- سعر كيلو فول بلدي 30 جنيها.

- سعر كيلو عدس أصفر 38 جنيها.

- سعر كيلو عدس جبة 36 جنيها.

- سعر كيلو أرز بلدي 14 جنيها.

- سعر كيلو أرز بسمتي 38 جنيها.

- سعر كيلو دقيق فاخر 18 جنيها.

- سعر عبوة تونة مفتتة وزن 140 جم 16 جنيها.

- سعر عبوة شاي عروسة ناعم وزن 250 جم 32 جنيها.

في سياق متصل، تواصل مديرية تموين الشرقية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، طرح السلع الغذائية في حال نفاذها من المعارض لتحقيق الكفاية منها للمواطنين.