محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان في قوص بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذئية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بمدينه قوص، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وكوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

معارض أهلا رمضان قنا

قال محافظ قنا، إن معرض أهلا رمضان 2023 يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الإستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف «الداودي»، أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كل التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار على إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد إقامة المزيد من معارض «أهلا رمضان» بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.

سلع معرض أهلا رمضان بقنا

وكلف محافظ قنا، وكيل وزارة التموين بالإشراف المستمر علي المعارض، للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها البيت المصري، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.