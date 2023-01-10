توريد 4 سيارات نظافة حمولة 5 أطنان بمدينة القنايات في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة القنايات خلال عام 2022 م، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

من جانبه، أوضح رئيس مدينة القنايات، أنه يجرى تنفيذ أعمال إنشاء رصف طريق شارع القواس حتى مقابر أبو عبدالإله بطول 750 م وعرض 5 م وبنسبة تنفيذ 35٪.

توريد 4 سيارات نظافة حمولة 5 أطنان

كما قامت رئاسة مدينة القنايات بتوريد معدات ومهمات إنارة وسيارة 3/4 مجهزة ببرج كهرباء لرفع كفاءة الإنارة لأعمدة الكهرباء بشوارع وأحياء وتوابع المدينة، كما تم توريد 4 سيارات نظافة قلاب حمولة 5 أطنان، وتطوير البوابات الرئيسية للمدينة من الاتجاهين الزقازيق / المنصورة بنسبه تنفيذ 90٪ لتحسين الارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، بالإضافة إلى تشطيب واجهة مبنى مجمع المصالح الحكومية بنسبة تنفيذ 11٪ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/ 2023م.

كما تكثف رئاسة مدينة القنايات أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم لرفع مخلفات القمامة والأتربة الموجودة بالشوارع والطرق الرئيسية ونقلها إلى المقالب العمومية، بواسطة عمال تحسين البيئة لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام أمام المواطنين والزائرين.