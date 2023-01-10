حصاد القوافل الطبية في الشرقية خلال 2022.. تقديم خدمات لـ165 ألف حالة

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية 73 قافلة طبية بالمناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

الكشف على 165 ألف مريض

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن القوافل الطبية نجحت خلال عام 2022 في توقيع الكشف الطبي على 165736 مريضا من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة.

واشتملت القوافل العلاجية علي العديد من التخصصات الطبية منها الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والأطفال، والقلب، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأشعة التليفزيونية، والمسالك البولية، ومناظير الجهاز الهضمي، إضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.

تحويل 1203 حالات لإجراء علمليات جراحية

وأشار «مسعود» إلى تحويل 1203 مرضى لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.