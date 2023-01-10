أسعار اللحوم في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء.. «الجملي» بـ170جنيها

كشف الدكتور عبدالرازق الفقي، عضو لجنة الرقابة على سلامة الغذاء واللحوم بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار اللحوم اليوم في المحافظة، شهدت تراجعا اليوم بواقع 5 جنيهات عن كل كيلو مباع، وذلك خلال عمليات البيع والشراء التي تم تداولها اليوم لدي محلات الجزارة والمتاجر الكبرى بالمحافظات اليوم الثلاثاء.

أسعار اللحوم اليوم بالمحافظات

وأوضح «الفقي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم اليوم في كفر الشيخ، شهدت بعضها تراجعا وأخرى استقرارا، إذ سجلت التالي:

سعر كيلو اللحمة الكندوز ما بين 180 حتى 200 جنيه.

سعر كيلو اللحمة البقري البلدي بواقع 180 جنيهًا.

سعر كيلو اللحمة الجملى بـ170 جنيهًا.

سعر كيلو اللحمة الضأن بـ190 حتى 210 جنيهًا.

سعر كيلو اللحمة المفرومة بـ150 حتى 170 جنيهًا.

سعر كيلو اللحمة كباب الحلة بـ 170 حتى 200 جنيهًا.

سعر كيلو اللحمة البتلو يبدأ من 185 حتى 210 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة يبدأ من200 حتى 210 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم المجمدة يبدأ من 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم بالمحافظات الثلاثاء

وأضاف عضو لجنة الرقابة على سلامة الغذاء واللحوم بالطب البيطري، أن تراجع أسعار اللحوم اليوم في كفر الشيخ، يصب في مصلحة المستهلكين في شتي محافظات مصر، مضيفا أننا لدينا نحو 9 ملايين رأس ماشية وأغنام في محافظات مصر، مشيرا أن من بينها ما ينتج ألبان وأخري للتسمين واللحوم، كما أن مصر تستورد نحو مليونا و150 ألف طن لحوم سنويا، من بينها نحو 170 ألف طن من لحوم برازيلي، و110 آلاف طن لحوم من دولة الهند.