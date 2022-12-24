استقرار أسعار اللحوم اليوم بعد توافرها في منافذ الزراعة بالمحافظات

استقرت أسعار اللحوم اليوم في مختلف المحافظات، بعد توافرها بصورة كبيرة وبأسعار مخفضة في منافذ بيع وزارة الزراعة المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات، وذلك فيما يخص أسعار اللحوم البلدي لدى الجزارين فضلًا عن لحوم الضأن، أو الماعز، أو البرازيلي والهندي والسوداني.

وتستعرض الوطن أسعار اللحوم اليوم، بمختلف أنواعها اليوم السبت في محال الجزارة بالمحافظات المختلفة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وقال رامي الجعودي أحد الجزارين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار اللحوم البلدي اليوم جاءت كالتالي:

تراوحت أسعار اللحوم البلدي اليوم في المحافظات بين 150 وحتى 185 جنيهًا حسب القطعية والمكان. تراوحت أسعار كيلو الضأن بين 170 وحتى 185 جنيهًا حسب المنطقة. سجلت أسعار كيلو اللحوم الجملي بين 130 و160 جنيهًا للكيلو. سعر كيلو الكبدة البلدي تراوحت بين 150 وحتى 180 جنيهًا. سعر كيلو اللحم المفروم تراوح بين 150 وحتى 180 جنيهًا. سعر كيلو السجق البلدي تراوح بين 145 وحتى 165 جنيهًا. سعر كيلو كباب الحلة سجل ما بين 165 وحتى 185 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وفيما يخص أسعار اللحوم المستوردة اليوم في مختلف منافذ البيع، والسوبر ماركت جاءت كالتالي:

تراوحت أسعار اللحوم المجمدة بين 65 وحتى 85 جنيهًا. تراوح سعر اللحوم البرازيلي اليوم في الأسواق بين 90 وحتى 110 جنيهًا للكيلو الواحد. أسعار اللحوم السوداني تراوحت بين 135 وحتى 140 جنيهًا. أسعار اللحوم الهندي المستوردة تراوحت بين 92 وحتى 100 جنيهًا. سعر كيلو الكبدة المستوردة تراوح بين 97 وحتى 105 جنيهًا.

منافذ وزارة التموين تزيد الاستقرار

من جانبها، أعلنت شعبة القصابين "الجزارين" في بيان سابق لها، أنّ توافر اللحوم بمختلف أنواعها في منافذ بيع وزارة الزراعة المنتشرة في مختلف المحافظات، ساهمت بقدر كبير في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم لدى الجزارين، بعد إقبال المواطنين على شرائها والإعراض عن الشراء من الجزارين.

لحوم بلدي ومستوردة بمنافذ التموين

وتوفر وزارة التموين، مختلف أنواع اللحوم في منافذها بأسعار مخفضة، حيث تتوافر اللحوم السوداني البلدي، فضلًا عن اللحوم المستوردة، وكذلك الكبدة البلدي والمستوردة، واللحوم السليمة والمفرومة، للتيسير على المواطنين، ومواجهة استغلال التجار.