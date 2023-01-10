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أحدث إصدارات «شيخ المترجمين» في معرض الكتاب 2023 خلال أيام

كتب:

إلهام زيدان
01:58 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
الدكتور محمد عناني

الدكتور محمد عناني

حضور ممتد للدكتور محمد عناني شيخ المترجمين، الذي رحل مؤخرا عن عمر ناهز 84 عاما، إذ خلف من ورائه تراثا ضخما للمكتبة العربية، وفي غضون الأيام المقبلة يشارك كتاب «المباحث العلمية للنظرية البينية»، تأليف جو موران، ترجمة محمد عناني، في معرض القاهرة للكتاب، ضمن مشاركات المركز القومي للترجمة في فعاليات الدورة 54 من المعرض، المقام في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2023.

من هو محمد عناني؟

وشيخ المترجمين محمد عناني، أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، توفي 3 يناير الحالي، وبدأ مشواره بترجمة أعمال وليم شكسبير في مارس 1964 بعد تخرجه، بترجمة مسرحية «حلم ليلة صيف»، مستعينا ببعض المراجع عن التقاليد الشعبية الخاصة بالجن والعفاريت في إنجلترا أيام شكسبير، بعدها عكف على ترجمة «روميو وجولييت»، وانتهى منها عام 1965.

 

وخلال مسيرته ترجم محمد عناني عددا من أبرز مسرحيات شكسبير، ومنها «تاجر البندقية، وهاملت، والملك لير، ويوليوس قيصر، ودقة بدقة»، حيث نال عن ترجمة الأخيرة جائزة «رفاعة الطهطاوي للترجمة» عام 2014، من المركز القومي للترجمة بالقاهرة.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.