استعدادات معرض الكتاب.. القومي لثقافة الطفل يشارك بـ40 عنوانا

قال الكاتب محمد ناصف عبدالحافظ مدير المركز القومي لثقاقة الطفل، إن المركز يجهز للمشاركة في معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ54، بمجموعة من الأنشطة المتنوعة من إنتاجه، فضلا عن أحدث عناوين القصص والكتب التي يصدرها.

وأضاف «ناصف» في تصريحات لـ«الوطن»، يصل إجمالي مشاركات المركز في معرض الكتاب هذا العام، نحو 40 عنوانا بين القصة والكتاب، بينها 10 عناوين من سلسلة «المبدع الصغير»، وهي السلسلة التي تقوم على نشر الأعمال المكتوبة والرسومات الفائزة في جائزة المبدع الصغير، التي تراعاها السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس.

وأشار إلى تنظيم حفلا توقيعا لكتب هذه السلسة في المعرض لأول مرة، في إطار عمل المركز على رعاية الموهوبين في مختلف المجالات.

وأعلنت وزارة الثقافة تخصيص صالة 5 من المعرض للطفل، ويتم تجهيزها بشكل جذاب، وملائم لتنفيذ عدد كبير من الأنشطة ضمن الفعاليات على مدار أيام المعرض، كما تم اختيار الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل.

معرض الكتاب 2023

وتجهز الهيئة العامة للكتاب، لإطلاق فعاليات المعرض في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، كما تم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية الدورة، التي تقام تحت عنوان «الثقافة وبناء الوعي».