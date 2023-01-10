ورش فنية متخصصة لتنمية مواهب ذوي الهمم في قصر ثقافة روض الفرج

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قصر ثقافة روض الفرج، بعد انتهاء أعمال تجديده وتطويره، من خلال مشروع متكامل استغرق عاما، أُنشئ خلاله مسرح يسع 330 مقعدا، ومكتبة للطفل، وحديقة ألعاب، ومسرح مكشوف، وقاعة عرض للفنون التشكيلية، إلى جانب منافذ بيع لإصدارات الهيئة ومنتجات الحرف اليدوية.

المسرح المدرسي

ووجهت وزيرة الثقافة بفتح أبواب المسرح لإقامة أنشطة المسرح المدرسي للمدارس المحيطة بقصر الثقافة والتي لا تحوي مسرحا، في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والاستعانة بالمتخصصين لعمل ورش فنية متنوعة لذوي الهمم وتنمية مواهبهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المهرجانات والفعاليات الفنية.

كما وجهت بتنظيم ورش تعليمية للأطفال في مجالات المسرح والموسيقى والغناء، والفنون التشكيلية، والحرف اليدوية، وإنشاء مدرسة لتعليم فنون الأراجوز.

وأكدت «الكيلاني»، أن قصر ثقافة روض الفرج سيكون ساحة للإبداع ومركزاً للتنوير والثقيف، واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين والمتميزين، خاصة من الأطفال، حيث سيتم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإقامة نشاط متكامل لهم إلى جانب الأنشطة اليومية.

قاعة للمرأة ومرسم

وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن قصر ثقافة روض الفرج منارة للإبداع ومتنفس للمبدعين، بما يتضمنه من نادي تكنولوجيا المعلومات، وقاعة لأنشطة المرأة، ومرسم للفنون التشكيلية، وقاعات المعارض والأنشطة بخلاف المكتبة عامة، ومكتبة الطفل.

وأشار إلى أن المسرح سيستقبل العروض المسرحية وعروض «سينما الشعب»، كما تم استحداث مسرح مفتوح يتسع لحوالي 150 مقعداً سيتم استغلاله في عروض مسرح الطفل والعرائس وغيرها من الأنشطة الثقافية، والتي طالما حلمنا بأن تصل لكل المصريين.