عاجل.. أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام فقد 80 جنيها من قيمته

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة لتسجل 1977 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً، و1730 جنيها لعيار الذهب 21 الأكثر مبيعا.

بحسب بيان الشعبة، فإنّ عيار الذهب 18 تراجع مسجلا 1483 جنيها، وعيار 14 النحاسي سجل 1156.5 جنيه، فيما هبط سعر الجنيه الذهب لـ13840 جنيه، دون المصنعية أو الدمغة والضريبة.

وبلغت إجمالي خسائر الذهب خلال الـ24 ساعة الأخيرة حتى الآن، 80 جنيها، حيث سجلت الأسعار أمس، 2057 جنيها لعيار 24، و1800 لعيار 21، و1543 جنيه لعيار 18، وكان الجنيه الذهب بـ14400 جنيه.