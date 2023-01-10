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عاجل.. أسعار الذهب تواصل الهبوط والجرام فقد 80 جنيها من قيمته

كتب:

محمد الدعدع
02:42 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
الذهب

الذهب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة لتسجل 1977 جنيها لعيار 24 الأكثر نقاءً، و1730 جنيها لعيار الذهب 21 الأكثر مبيعا.

بحسب بيان الشعبة، فإنّ عيار الذهب 18 تراجع مسجلا 1483 جنيها، وعيار 14 النحاسي سجل 1156.5 جنيه، فيما هبط سعر الجنيه الذهب لـ13840 جنيه، دون المصنعية أو الدمغة والضريبة.

وبلغت إجمالي خسائر الذهب خلال الـ24 ساعة الأخيرة حتى الآن، 80 جنيها، حيث سجلت الأسعار أمس، 2057 جنيها لعيار 24، و1800 لعيار 21، و1543 جنيه لعيار 18، وكان الجنيه الذهب بـ14400 جنيه.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.