تكافل وكرامة.. رابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي لشهر يناير 2023

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، رابطًا للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر يناير 2023، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، سواء للراغبين في الاستعلام عن قبولهم للاستفادة من البرنامج من عدمه، أو لمتابعة ومعرفة نتيجة شكاوى تكافل وكرامة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي يناير 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان سابق، فإنّه يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

الدخول على رابط الاستعلام عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 كالتالي:

الدخول على الرابط من خلال الضغط هنا. كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة. الضغط على استعلام. ستظهر نتيجة القبول من عدمه.

الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم

كما يمكن للراغبين في الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم، معرفة إلى أى مدى وصلت شكوتهم من خلال الضغط على نفس الرابط، ثم إدخال الرقم القومي والضغط على استعلام، بينما يضغطون على تسجيل شكوى، إذا كان يرغب أحد المستفيدين في تقديم شكوى من تضرره أو تعطل الكارت الخاص به.

التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي

فيما يخص التسجيل للاشتراك في تكافل وكرامة بالرقم القومي، فإنّه يتم من خلال الإدارة الاجتماعية التابع لها محل سكن المتقدم الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة، حيث يقوم الفرد بتقديم الأوراق المطلوبة، شريطة أن تنطبق عليه شروط الحصول على المعاش.

رقم شكاوى تكافل وكرامة

وطرح العشرات من المستفيدين من المعاش حول رقم شكاوى تكافل وكرامة، بينما خصصت الوزارة خط ساخن لتلقي الشكاوى أو تقديم تظلم حول الرفض، من خلال الرقم 19680.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

وتتضمن الأوراق المطلوبة للحصول على عاش تكافل وكرامة الآتي: