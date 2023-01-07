 مقترح برلماني لإعفاء مستفيدي «تكافل وكرامة» من فواتير الكهرباء والغاز والمياه

طالب النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإعفاء المستفيدين من دعم «تكافل وكرامة» على مستوى الجمهورية من فواتير الكهرباء والغاز والمياه وفواتير الخدمات، على الأقل بنسبة 50%.

اقتراح برلماني لتخفيض فواتير الكهرباء

وأكد «قريطم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تقدم باقتراح برغبة وسيرسل المقترح إلى شركات الكهرباء والمياه والغاز كطلب لإعفاء غير القادرين في تكافل وكرامة خاصة مع تطبيق تكافل وكرامة في مبادرة الرئيس السيسي حياة كرمة بالقرى المستهدفة ومع توجيهات الرئيس السيسي بالحماية الاجتماعية لغير القادرين.

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن المقترح لن يكلف موازنة الدولة خاصة أن عدد المشتركين في تكافل وكرامة وزيادته تعد فواتيرهم من الشرائح الأولى والأقل استهلاكا نظرا لطبيعية حياتهم، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي لحماية محدودي الدخل في ظل الظروف الحالية ومع توسيع قاعدة المستفيدين من تكافل وكرامة حتى يكون الغطاء شامل وليس مجرد دعم نقدي.

أعفاء من المصروفات الدراسية

وأشار إلى أن وزارة التضامن تقدم إعفاءات عديدة منها على سبيل المثال الإعفاء من المصرفات الدراسية وهو ما يجب تطبيقه أيضا على كافة أبناء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، موضحًا أنه يمكن تنفيذ الإعفاءات مع الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بالكثير من المبادرات لحماية محدودي الدخل، منها مبادرات صحية وللمرأة كانت بالمجان استفاد بها محدودو الدخل ومن أقل الفئات دخلا المستفيدين من تكافل وكرامة مع توسعة المظلة الاجتماعية.

ولفت «قريطم»، إلى أن تخفيف الأعباء عن المواطنين الأقل دخلا والإعفاء من خدمات أو تخفيضها بالقرى المستفيدة من حياة كريمة والمشتركين ببرنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية.