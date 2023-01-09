«التموين»: 3 ورديات يومية بمصانع السكر لتسهيل توريد القصب من المزارعين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مصانع السكر التابعة لشركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، تعمل بنظام 3 ورديات يومية من أجل تسهيل عملية استلام محصول القصب المورد من المزارعين في نطاق المناطق الجغرافية المزروعة بالقصب في نطاق أماكن مصانع السكر.

مستحقات مزارعي القصب بعد التوريد

ونوهت الوزارة، أن مستحقات المزارعين عن التوريد والتي تشمل 1100 جنيه سعر توريد طن القصب يتم منحها للمزارع عبر تحويل بنكي خلال مدة 48 ساعة فقط من عملية التوريد، مؤكدة أن المصانع تستقبل المزارعين طوال ال24 ساعة مع بدء عملية إنتاج السكر.

وأشارت إلى أن زيادة ورفع سعر طن توريد القصب شجع المزارعين خلال موسم الحصاد الجاري والذي بدأ مطلع شهر يناير الجاري في تزايد عمليات التوريد لصالح مصانع السكر التابعة للوزارة، والذي يؤدي إلى زيادة حجم المخزون الاستراتيجي من السكر، منوهة أن حجم التوريد بلغ حتى الأن 350 ألف طن قصب نتج منهم ما يقرب من 40 طن من السكر.

سعر توريد طن القصب

شهد سعر توريد طن القصب من أجل تشجيع المزارعين على التوريد، زيادة عن سعره للعام الماضي بقيمة 290 جنيها، إذ جاء سعر توريد الطن عند 1100 جنيه مقارنة بسعره العام الماضي والذي كان بـ810 جنيهات.