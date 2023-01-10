أسامة ربيع يكشف تفاصيل تعطل السفينة «جلوري» في قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التفاصيل الكاملة لحادث تعطل السفينة «جلوري» بقناة السويس أمس، موضحًا التأثيرات الناتجة عن تعطل السفينة على باقي قاطرات القناة في القافلتين الجنوب والشمال.

وقال «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إنّ السفينة «جلوري» أصابها عطل في الساعة الرابعة والنصف بالكيلو 38 أثناء دخولها من قافلة الشمال ببورسعيد، مشيرًا إلى أنه تم العمل على حل المشكلة فور علمنا بهذا العطل من خلال إزاحة السفينة بـ4 قاطرات، وتم سحب السفينة حتى الكيلو 51، ولم يكن هناك أي أعطال في قافلة الجنوب، وهذه أحد مميزات قناة السويس الجديدة.

قافلة الجنوب لم تتأثر بتعطل السفينة «جلوري»

وأضاف أنّ قافلة الجنوب لم تتأثر بتعطل السفينة «جلوري»، إذ أنه كان هناك 26 مركبا مروا من خلال تلك القافلة دون أي مشكلة، موضحًا أنه في تمام الساعة العاشرة عادت كل قاطرات قافلة الشمال للعمل من جديد مكملة رحلتها إلى السويس.

ربيع: قناة السويس جاهزة لمواجهة الأزمات

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على جاهزية فرق الإنقاذ المتواجدة على مدار 24 ساعة في القناة، علاوة على عمل 16 محطة مراقبة ومركز التحكم والمراقبة والحركة المتواجد في الإسماعيلية على مدار اليوم، لمتابعة ومراقبة الأوضاع في القناة، وإصدار الأوامر للتنفيذ السريع في حل الأزمات.

وأشار إلى وجود قاطرات جاهزة تتدخل سريعًا لحل أي أزمة، مؤكدا عدم حدث جنوح للسفينة «جلوري» في قناة السويس، وإنما مجرد عطل في الماكينات الخاصة بها فقط، وبالتالي فُقد السيطرة عليها، حتى تدخلت قاطرة بجوارها ساعدتها في الوقوف بجوار المرسى.