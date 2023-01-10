تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في «فض اعتصام رابعة» لـ28 يناير

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، لـ28 يناير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، حيث وجّهت لهم العديد من التهم، منها قطع الطرق وبث الرعب في نفوس المواطنين، والتدبير لعمل تجمهر مُسلح في محيط ميدان رابعة العدوية، وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وتقييد حرية المواطنين في التنقل بالشوارع، وارتكاب جرائم ضد قوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه فيما بينهم.