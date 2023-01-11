«التموين»: 5 أيام وينتهي توريد الأرز الشعير من المزارعين

تنتهي مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، في استلام الأرز الشعير المورد من المزارعين في المحافظات بعد 5 أيام وتحديدا منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد القرار الوزاري الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين بمد فترة توريد الأرز الشعير حتى منتصف شهر يناير 2023، مع استثناء أصحاب الحيازات الزراعية الأقل من 1 فدان من قرار التوريد.

حملات رقابية لضبط المخالفين لقرار توريد الأرز

فيما تكثف مديريات التموين على مستوى المحافظات من الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع مخازن ومضارب الأرز على مستوى الجمهورية، لضبط الأرز المهرب والذي لم يورد منه الكميات المحددة بالقرار الوزاري والملزم على كل مزارع بتوريد 1 طن أرز من كل فدان مزروع، منعا لتوقيع غرامة مالية على غير الملتزمين وقدرها 10 آلاف جنيه عن كل طن لا يورد.

استمارة ملء بيانات بمديريات التموين

فيما تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، في جميع مديريات التموين استمارة ملء بيانات بكميات الأرز الموجودة لدى المزارعين وملزمة على كل من لم يقم بالتوريد حتى الآن، من أجل إخطار التموين بالكمية المنزرعة من الأرز لحساب منها المستحق توريده لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية في تأمين منظومة الدعم التمويني من سلعة الأرز، لذا أقرت توريد 25% من إنتاجية كل فدان مزروع بإجمالي 1 طن أرز من الفدان والذي ينتج حوالي 4 أطنان أرز شعير.