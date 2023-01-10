الفنان صلاح عبدالله: «صلاح السعدني عمدة الفنانين وربنا يطول في عمره»

علق الفنان صلاح عبدالله على الشائعات التي طالت الفنان صلاح السعدني، أمس الاثنين، حول وفاته، إذ أبدى استياءه ممن يروجون لهذه الأخبار بغرض التريند.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «صلاح السعدني ده عمدة الفنانين ربنا يطول في عمره ويحفظه ويحميه من أي شائعات ممكن تطوله».

وتابع: «كل الفنانين يتعرضون لهذه الشائعات السخيفة التي يروجها البعض بغرض التريند، ولذلك أطلب من الجمهور عدم الانسياق وراءها، وأخذ أخبار الفنانين من النقابة فقط».

صلاح عبد الله في فيلم «البطة الصفرا»

يذكر أن يوم أمس، شهد انتشار شائعة وفاة الفنان صلاح السعدني، ونفاها ابنه الفنان أحمد السعدني، عبر صفحته على «فيس بوك»، وسخر منها.

من ناحية أخرى يواصل الفنان صلاح عبد الله تصوير باقي مشاهد فيلمه الجديد «البطة الصفرا»، الذي يظهر فيه كضيف شرف بجانب غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين.