أماكن سقوط الأمطار غدا بالتزامن مع مرتفع الأزوري.. غيوم ورياح وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات بالتزامن مع إعلان تعرض بعض المحافظات إلى مرتفع الأزوري، حيث يشير البيان إلى سقوط أمطار تصل إلى نسبة 40%، على بعض المحافظات مع سيطرة الغيوم الجزئية على جميع المحافظات، وطقس مائل إلى البرودة في الصباح وتتراوح سرعة الرياح من 20 إلى 36 كيلو مترا في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات بالتزامن مع المرتفع الأزوري

وعن أماكن سقوط الأمطارغدا في المحافظات مع تعرضها إلى مرتفع الأزوري، أوضحت الأرصاد سقوط أمطار على مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، وبعض المناطق السلوم، العلمين، الحمام، وذلك بنسبة متوسطة مساء تصل إلى 40 %.

كما تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم الإثنين المقبل 16 يناير، كما أن ذروة سقوط الأمطار تكون يوم الخميس 12 يناير حيث تتساقط بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مع نشاط لحركة الرياح.

انعدام فرص سقوط الأمطار

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك انعدام فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وسيناء.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط غدا الأربعاء تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاعها من 2.25 : 1.5، ويكون اتجاهها جنوبية غربية.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الأمواج من 1.5 : 1 وتكون اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية.

ما هو مرتفع الأزوري

وأوضحت الأرصاد الجوية أن مرتفع الأزوري يؤثر على قارة أوروبا ودول شمال إفريقيا، لاسيما القريبة من البحر المتوسط حيث يؤدي إلى تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة.