«مرسى علم الدولي» يستقبل أول رحلة طيران عارض من مطار مالبينسا الإيطالي

استقبل مطار مرسى علم الدولي بمحافظة البحر الأحمر، أول رحلة طيران عارض (شارتر) من مطار مالبينسا بميلانو بإيطاليا إلى مدينة مرسى علم، وهذه الرحلة تابعة لشركة Wizz Air، وهي شركة طيران منخفض التكاليف، وكان على متنها 235 راكبا إيطاليا.

تسيير رحلتين أسبوعيا لمرسى علم

ومن المقرر تسيير رحلتين أسبوعيا لمدينة لمرسى علم من خلال هذا الخط، وذلك في ضوء تنشيط الحركة السياحية والجوية التي تشهدها مطارات المدن السياحية المصرية وجهود وزراتي السياحة والآثار والطيران المدني، وطلب الكثير من شركات الطيران العالمية تشغيل رحلات جوية إلى المدن السياحية المصرية.

تقديم عدد من المواد والنشرات الترويجية باللغة الإيطالي

وقام أحمد الدع المُشرف على مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة البحر الأحمر، وبعض أعضاء المكتب باستقبال هذه الرحلة، بالترحيب بالسائحين، وتقديم عدد من المواد والنشرات الترويجية باللغة الإيطالية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة، ومجموعة من الهدايا التذكارية؛ بما يساهم في تعريفهم بالمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة للمقاصد المصرية.

جدير بالذكر أن شركة Wizz Air كانت قد قامت بتدشين أولى رحلات الخطوط المنتظمة لها بين مدينتي لوتن بالمملكة المتحدة وشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في أكتوبر الماضي، وكذلك تدشين أولى هذه الرحلات بين مدينتي لوتن والغردقة في نوفمبر الماضي.