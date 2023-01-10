إزاي ترتبي سفرية مع أولادك بتكاليف مناسبة؟.. خبيرة تجيب (فيديو)

ترتيب الرحلات والسفريات مع الأولاد، من الأمور المهمة، التي يجب أن تهتم الأمهات بكل تفاصيلها، لذلك قدمت نسمة خضر، صانعة المحتوى وخبيرة في ترتيب الرحلات والسفريات، بعض النصائح المهمة حول ترتيب الأم للرحلات أو السفر بشكل عام مع أبنائهن، مؤكدة على أن عنصر المفاجأة في هذه الحالة غير مطلوب كي يقوم كلا من الأبناء بترتيب وتحضير أشيائهم التي سيحتاجون إليها والتي ستجعلهم سعداء: «في هذه الحالة التخيل ووضع الخطط، لأن التخيل يجعل الإنسان سعيد للغاية أكثر من عنصر المفاجأة».

«خضر»: لابد من حجز المكان قبلها بفترة مناسبة

وأضافت «خضر»: خلال حديثها مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، قائلة: «بنحجز المكان قبلها بفترة مناسبة سواء جوة مصر أو برة مصر، خصوصا لو في أطفال لازم نرتب لكل التفاصيل علشان الأطفال ميلاقوش وقت فاضي يحسوا فيه إنهم زهقانين ويبدأو يزنوا عليكي».

الأطفال يغرمون بالبحر ورمل والبيوت الفلاحي

وشرحت صانعة المحتوى، أن الأطفال يغرمون بالأماكن التي تحتوي على بحر ورمل مثل الغردقة والجونة وسهل حشيش، والبيوت الفلاحي كل تلك الأشياء تفرق كثيرا بنفسية الأطفال، خصوصا الأماكن الريفية التي تساعد الأطفال على الاسترخاء واستكشاف الجديد باستمرار والتخلي عن التكنولوجيا بشكل كبير.