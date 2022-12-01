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انطلاق أولى الرحلات الجوية من مطار سفنكس الدولي إلى السعودية

مصادر: رحلة أسبوعية بين القاهرة وجدة تسيرها «إير كايرو»

كتب:

أيمن حمزة
03:35 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
إنطلاق أولى رحلات إير كايرو من مطار سفنكس الدولي إلى المملكة

إنطلاق أولى رحلات إير كايرو من مطار سفنكس الدولي إلى المملكة

انطلقت أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار سفنكس الدولي متوجهة إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، صباح اليوم، الخميس، وسط تجهيزات خاصة بانطلاق أولى الرحلات الدولية من المطار، المنتهية أعمال التطوير به حديثًا.

انطلاق أولى رحلات إير كايرو من مطار سفنكس الدولي للسعودية

وسيّرت أولى الرحلات الدولية من مطار سفنكس الدولي، شركة «إير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، تحمل رقم SM481 على متنها 180 راكبًا.

إير كايرو تسير رحلة أسبوعية إلى جدة السعودية

ومن المقرر أن تُسيّر شركة «إير كايرو» رحلة أسبوعيا يوم الخميس من كل أسبوع بين مطار سفنكس ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ لتكون أولى الوجهات الدولية من المطار الواقع في منطقة غرب القاهرة بالقرب من منطقة الجيزة.

وكانت «إيركايرو»، بدأت رحلاتها الجوية من مطار سفنكس الدولي في الأول من نوفمبر الماضي بتسير رحلات جوية إلى المدن السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، ثم بدأت في تسير الرحلات الدولية اعتبارا من اليوم الخميس الاول من ديسمبر 2022.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.