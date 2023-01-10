القصة الكاملة لقتل نجم أرب أيدول على عربة كبدة بالسلام.. خلاف على الإيراد

في 8 يونيو من عام 2021، مات نجم برنامج المسابقات الفنية الشهير «أرب أيدول» الشاب أمجد سامي البالغ من العمر 26 عاما بطعنة في الرقبة إثر مشاجرة جمعته بشابين آخرين تبين من تحقيقات النيابة أنهما مسجلان جنائيا، وتشاجرا مع المجني عليه خلال عمله على عربة كبدة خاصة به في موقف سيارات السلام بسبب الخلاف على إيراد العمل، وأن الضحية كانت تربطه علاقة شراكة على عربة الكبدة بالمتهمين.

السجن للمتهمين بقتل نجم أرب أيدل 15 عاما

وبعد 18 شهرًا من حبس المتهمين احتياطيًا، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة ظهر اليوم، حكمها بمعاقبة المتهمين بقتل نجم أرب أيدول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهما؛ إذ تبين من التحقيقات وأوراق القضية رقم 9666 لسنة 2021، أن النياية العامة نسبت للمتهمين تهمة قتل المجني عليه عمدًا خلال مشاجرة جمعتهم بسبب وجود علاقة عمل بينهم، وتبين من التحقيقات أن الشاب المجني عليه كان ضمن المشاركين في برنامج أرب أيدول وصاحب صوت متميز في مجال الغناء.

طعنة في الرقبة

على مدار عدة جلسات من المحاكمة للمتهمين، ثبت للمحكمة أن الجريمة حدثت خلال مشاجرة جمعتهما مع المجني عليه، وخلالها أمسك أحدهما السكين المستخدم في تجهيز الطعام «الكبدة»، وطعن المجني عليه في رقبته، وكان المتهم الآخر شريكًا في شل حركة المجني عليه الذي لفظ أنفاسه خلال محاولات إسعافه بالمستشفى.

وبعدها ألقت الشرطة القبض على المتهمين، واعترفا بتفاصيل الجريمة، وادعيا أنها وليدة انفعال لحظي بسبب الخلاف على إيراد العمل اليومي على عربة كبدة خاصة بهم ولم تكن مدبرة منهما للانتقام من المجني عليه بحسب حديثهما في محضر التحقيقات.

محام يشرح عقوبة القتل العمد

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات؛ بقوله إنها تبدأ بالسجن المشدد من 15 عاما حتى الإعدام: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب إلى جانب القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.