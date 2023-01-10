تخفيض يصل لـ 5500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الشاشات والأجهزة الكهربائية

شهدت إحدى الهايبرات الشهيرة المنتشرة على مستوى المحافظات، تخفيضات كبرى في أسعار الأجهزة الكهربائية والشاشات التليفزيونية والأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية وصلت إلى قرابة 36% من قيمة المنتج، بما يصل إلى 5500 جنيه في إحدى الشاشات الذكية، ما يجعلها فرصة للمواطنين لشراء المنتجات بأقل أسعار ممكنة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز التخفيضات على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الذكية في تلك السلسلة الشهيرة بالمحافظات كافة، والتي تستمر التخفيضات بها حتى 14 فبراير المقبل.

تخفيض على أسعار الشاشات

- شاشة LED 60 smart بوصة بسعر 9500 جنيه بدلا من 15000 جنيه بتخفيض 36% بقدر 5500 جنيه.

- شاشة smart LED 58 بوصة بسعر 9000 جنيه بدلا من 14000 جنيه بتخفيض 35% بقدر 5000 جنيه.

- شاشة LED 32 بوصة بسعر 3000 جنيه بدلا من 4600 جنيه بتخفيض 34% بقدر 1600 جنيه.

تخفيضات الأجهزة الكهربائية

- قلاية كهربائية قيمتها 4000 جنيه بدلاً من 5500 بتخفيض 27% بقدر 1500 جنيه.

- غسالة ملابس قيمتها 7490 جنيها بدلاً من 8990 بتوفير 1500 جنيه بنسبة 16%.

- ساعة ذكية بمبلغ 800 جنيه بدلاً من 1100 جنيه بتوفير 300 جنيه بنسبة 27%.

تخفيضات الهواتف الذكية

شملت التخفيضات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية أيضاً، ولكن بنسب تخفيض أقل عن غيرها، وجاءت كالتالي:

- تابلت سامسونج (a7 lite) بمبلغ 4400 بدلا من 5000 جنيه.

- سامسونج (a23) بمبلغ 5765 بدلاً من 6400 جنيه.

- سامسونج (a13) بمبلغ 4550 بدلاً من 5000 جنيه.