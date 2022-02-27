أسعار الشاشات في مصر... تصل إلى 49 ألف جنيه

زادت عمليات البحث خلال الفترة الماضية عن أسعار الشاشات في مصر، خاصة مع اقتراب عيد الأم، حيث تعتبر من الهدايا المثالية لـ«ست الحبايب»، خاصة الشاشات ذات الأحجام الكبيرة التي توضح لكبار السن رؤية ممتازة، كما يزداد عليها البحث من قبل المقبلين على الزواج.

أسعار الشاشات في مصر

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الشاشات في مصر، وأنواعها وفق المواقع التجارية العالمية، والمواقع الرسمية للمحلات الكبرى في مصر، في السطور التالية:

متوسط سعر الشاشة 32 بوصة

وجاءت متوسط أسعار الشاشات حجم ما بين 4300 وحتى 11800 جنيه.

متوسط سعر الشاشة 38

وتراوحت أسعار الشاشات حجم 38 بوسة، ما بين 8900 جنيه 12 ألف جنيه.

متوسط سعر الشاشة 43 بوصة سمارت

وبدأت أسعار الشاشات حجم 43 بوصة سمارت من 6650 جنيهًا إلى 13 ألف جنيه.

متوسط سعر الشاشة 49 بوصة سمارت

وتراوحت سعر الشاشة 49 بورصة سمارت، من 9500 جنيه إلى 15 ألف جنيه.

سعر الشاشة 58 بوصة سماري

متوسط سعر الشاشة 58 بوصة من 10500 جنيه وحتى 11 ألف جنيه.

سعر الشاشة 65 بوصة

وجاء متوسط سعر الشاشة 65 بوصة سمارت، ما بين 13500 جنيه إلى 18 ألف جنيه.

سعر الشاشة 75 بوصة سمارت

ووصلت سعر الشاشة مقاس 75 بوصة سمارت ما بين 37 ألف جنيه إلى 49 ألف جنيه.

وتراوحت أسعار الشاشات الصغير ما بين 18.5 بوصة نحو 1400 جنيه، والشاشة 19.5 بوصة نحو 1450 جنيه، والشاشة 22 بوصة ما بين 2500 إلي 2800 جنيه، ووصل سعر الشاشة 24 بوصة نحو 1600.

وتوجد في مصر أكثر من 10 علامات تجارية للشاشات التلفزيون، التي يمكن الاختيار والمقارنة بينها.