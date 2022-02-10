تحرير محضرين لمحلين أعلنا عن أوكازيون دون تخفيض الأسعار بدمياط

نفذ رجال الرقابة التموينية بدمياط حملة موسعة على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لمنع الاستغلال.

وشنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال وتحديدا على محطات الوقود وتم ضبط محلات ملابس أعلنت عن تخفيضات «أوكازيون» بدون تغيير الأسعار.

تحرير مخالفات تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة منها 11 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 12 عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لتعبئة مواد غذائية فى مطبوعات وأكياس سوداء، 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر ضد موزع غاز لا يحمل كارنية ومحضر ضد بدال تمويني لعدم إعلان الأسعار.

84 محضر تمويني فى 48 ساعة

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة لمنع الاستغلال.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية شنت حملاتها على المخابز والأسواق و مستودعات الغاز، على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، رصدت خلالها مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وكذلك عدم القيد فى السجلات وعرض لحوم مكشوفه للبيع ومخالفات أخرى، وجرى تحرير 84 محضرا بذلك .