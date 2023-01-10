«وصل الخير 4»: المهمة مستمرة بـ«قرى المحافظات» حتى نهاية العام الحالي

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها فى تقديم خدماتها المجانية لأهالى القرى والمحافظات النائية التى تعانى ضعف الخدمات، وهو ما تستهدفه المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى معيشة الأهالى.

واستكملت مبادرة حياة كريمة توزيع الصناديق الغذائية بمبادرة وصل الخير 4 بمراكز والقرى المختلفة لمحافظة سوهاج، من خلال فرق عمل المتطوعين بالمراكز الآتية: «البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينة».

وتستكمل مؤسسة حياة كريمة مبادرة «وصل الخير 4» عملها فى سوهاج لنهاية العام الحالى بمراكز وقرى المحافظة المختلفة، من خلال فرق متطوعين تعمل ليلاً ونهاراً لكى يسلموا كراتين المساعدات الغذائية للمستحقين من الأهالى.

توزيع 22500 كرتونة فى 11 مركزاً بـ«سوهاج»

ونجحت مبادرة «وصل الخير 4» فى توزيع نحو 22500 كرتونة فى 11 مركزاً، فى ديسمبر الماضى، وهى: «البلينا، جرجا، المنشاة، دار السلام، العسيرات، سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، طما، جهينة»، وتنتقل المبادرة بعد ذلك إلى مختلف مراكز محافظة سوهاج خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة وصول قوافل مبادرة وصل الخير 4 إلى مركز دشنا التابع لمحافظة قنا، مشيرة إلى أن فريق المؤسسة يعمل على استكمال توزيع صناديق الحماية الاجتماعية على الأسر الأكثر أحقية بقرى فاو بحرى، الخروعة، أبومناع غرب، السمطا، ومدينة دشنا.

وأوضحت «حياة كريمة» أن قوافل وصل الخير 4 مستمرة فى مسيرتها بجميع محافظات مصر حتى نهاية العام الحالى، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لضمان عدم تكرار التوزيع بالقرى ذاتها، وتوحيداً للجهود، وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.

30 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجاً فى «المنيا»

وكان اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، قد أعلن أن مؤسسة حياة كريمة وزّعت 30 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى المحافظة ضمن مبادرة وصل الخير 4، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تم حصر الأسماء من خلال مؤسسة حياة كريمة ومتطوعيها المنتشرين فى جميع القرى.

ووجّه المحافظ الشكر والتحية إلى رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الكاملة لجميع فئات المجتمع، والعمل فى جميع الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية، وتحقيق سُبل الحياة الكريمة التى تجرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأشاد المحافظ بالدور المجتمعى الذى تقوم به مؤسسة حياة كريمة لدعم ومساندة أهالينا فى القرى الأكثر احتياجاً والتخفيف عنهم، فى إطار التكافل الاجتماعى والتكامل مع دور الدولة فى رعاية الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت مؤسسة حياة كريمة إلى أن قوافل «وصل الخير 4» تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بالعمل على التوسّع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والسعى لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال استكمال مبادرة وصل الخير حتى نهاية العام الحالى، واستمراراً لإجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدّمها مؤسسة «حياة كريمة» من خلال توفير الدعم الغذائى لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على التوسّع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعى لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً باستكمال مبادرة وصل الخير لنهاية العام الحالى، واستمراراً لإجراءات الحماية الاجتماعية التى تقدّمها مؤسسة حياة كريمة بتوفير الدعم الغذائى لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية بجميع مراكز محافظة سوهاج.