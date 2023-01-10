«بالوعي مصر بتتغير»: دورات تدريبية للأسر وورش لتنمية مواهب الأطفال

انطلقت المرحلة الأولى من مبادرة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، فى 4 محافظات من المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وهى: «بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج»، بالشراكة بين وزارة التضامن، ومؤسسة حياة كريمة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، إيماناً من الدولة بقوة المجتمع المدنى فى التواصل مع طبقات المجتمع مختلفة الثقافات، والتأثير عليه بالإيجاب، فضلاً عن مساهماته فى إتاحة الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، جنباً إلى جنب مع الحكومة.

وتهدف المبادرة إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة، وتستهدف القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها ضمن المبادرة، وتتناول 4 محاور رئيسية، تشمل تنمية الطفولة المبكرة، وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى، وبرنامج «2 كفاية»، فضلاً عن الاهتمام بالقضايا المجتمعية بالأسرة الريفية، ومنها الكشف المبكر قبل الزواج، ومواجهة ختان الإناث، لذا وجدت تفاعلاً كبيراً من السيدات.

استفاد منها آلاف المواطنين فى 10 محافظات وأتاحت الخدمات الصحية والتعليمية

محاور حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، تسهم بشكل كبير فى دعم جهود الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعد خطوة نوعية فى تحقيق محاور «رؤية مصر 2030»، التى من أهم محاورها بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وقد نفذت عدة محافظات خطوات عملية وجادة فى مجالات التمكين الاقتصادى، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توزيع مشروعات مولّدة للدخل على المرأة المعيلة، وأصحاب الهمم، وهى الفئات التى تضعها الدولة فى مقدمة أجندتها التنموية.

وبدأت الحملة، فى 28 أكتوبر 2021، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى 4 محافظات داخل مراكز وقرى حياة كريمة، ما أسفر عن استهداف أكثر من 97 ألف منتفعة ومستفيدة، برغم أن المستهدف كان 30 ألفاً فقط، لكن المبادرة وجدت نجاحاً هائلاً، بوجود مسرحيات تعرض السلوكيات المفروضة من خلال مسرح الشارع صباحاً وظهراً، وفقاً لما أكدته وزارة التضامن عبر موقعها الإلكترونى، كما وصلت إلى 100 ألف أسرة وحصول 30 ألف مستفيد على مشروعات صغيرة و55 ألف مستفيدة من خدمات تنظيم الأسرة.

وفى أول مارس الماضى، انطلقت المرحلة الثانية من المبادرة فى 6 محافظات، حيث استهدفت بدائل العشوائيات داخلها، مثل «الأسمرات وأهالينا»، لتغيير السلوكيات مثل تغيير السكن، من خلال التوعية واللقاءات الجماهيرية فى مراكز الشباب.