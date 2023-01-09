تنمية الصعيد.. مجمع صناعات صغيرة ومتوسطة في بني سويف بـ901 مليون جنيه

يُعد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بياض العرب في محافظة بني سويف من المشروعات التنموية التي حرصت الدولة المصرية على تنفيذها، للعمل على تنمية الصعيد من خلال إقامة مشروعات تنموية خدمية وصناعية توفر فرص عمل للشباب وتحسن مستوى المعيشة.

مجمع صناعات يضم أنشطة مختلفة

واُنشئ مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظة بني سويف على مساحة 70 فدانًا، ليضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية ومبان خدمية وإدارية، وبنكا، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

901 مليون جنيه تكلفة إنشاء المجمع

وبلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة 901 مليون جنيه، ليعد من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة، ويستهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

266 وحدة صناعية

وطرحت المحافظة المجمع لأصحاب المشروعات الصغيرة، وصغار المستثمرين من الشباب، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار، حيث تم فتح باب الحجز لوحدات المجمع الصناعي وعددها 266 وحدة صناعية بمساحات متفاوتة موزعة بواقع 110 وحدات بمساحة 432 متراً للوحدة الواحدة، و82 وحدة مساحة الوحدة الواحدة 648 متراً.