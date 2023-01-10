«قطار الخير»: دعم 60 قرية وتنظيم 10 قوافل طبية مختلفة في «سوهاج»

نجحت مؤسسة «حياة كريمة»، فى تدشين «قطار الخير»، بالتعاون مع «صُناع الخير»، بهدف دعم 60 قرية فى محافظة سوهاج، وهو ما تم الإعلان عنه ضمن حزمة إجراءات تم إطلاقها للتخفيف من تبعات الحوادث والفقر.

وزعت 150 طن مواد غذائية و20 طن دواجن.. وألف حقيبة وقاية من «كورونا»

وانطلقت المبادرة فى 4 أبريل عام 2021، التى تخدم أكثر 5 ملايين مواطن، واستهدفت توزيع 150 طن مواد غذائية و20 طن دواجن، وأيضاً تنظيم 10 قوافل طبية مختلفة، واستفاد منها سكان 60 قرية والقرى المجاورة لها بعشرة مراكز، وكذلك توزيع 1000 حقيبة وقاية من فيروس كورونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة.

المبادرة شملت توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية، تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه، حيث تحتوى الكرتونة على جميع السلع الغذائية الأساسية لشهر رمضان الكريم، وقدم صندوق تحيا مصر 10 آلاف شنطة تتضمن 2 كيلو ونصف من الدواجن لأهالى سوهاج، و10 قوافل طبية موسعة تجوب مراكز المحافظة المختلفة لتقدم خدماتها المجانية للمواطنين لمدة 5 أيام متتالية، بهدف إجراء العمليات الجراحية وتوفير الأدوية وتوزيع النظارات الطبية، فضلاً عن تقديم المستلزمات الطبية للمستشفيات العامة بالمحافظة.

وأهدت مؤسستا «صناع الخير للتنمية» و«أوركيديا للصناعات الدوائية»، للمبادرة أول وأحدث جهاز لقياس مجال الإبصار بقطاع جنوب الصعيد الجغرافى، بما يمكن أطباء العيون بالجامعة من تشخيص عدد كبير من الحالات التى كان يصعب تشخيصها من قبل وكانت تضطر إما لتكلف مبالغ طائلة أو للسفر للقاهرة للحصول على الخدمة، بقيمة نصف مليون جنيه، كونه الأول من نوعه فى أقسام الرمد الجامعية.

وفى 7 يوليو عام 2021، أعلنت حياة كريمة وصناع الخير للتنمية، المرحلة الثانية من مبادرة قطار الخير، لدعم أهالى 60 قرية بـ10 مراكز بمحافظة سوهاج، تحت رعاية وإشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة السعى لمد يد العون إلى أهالينا فى المناطق المحرومة، من أجل خلق حياة كريمة لهم.

أجرت 200 عملية جراحية للعيون للحالات غير القادرة و1500 نظارة طبية للمرضى

مبادرة «قطار الخير»، جاءت إيماناً من المؤسسة بدورها المجتمعى التنموى والخيرى، حيث يتم توجيه المبادرة لعشرة مراكز بمحافظة سوهاج، وهى واحدة من أكبر القوافل الطبية والغذائية التى شهدتها المحافظة، كونها شملت العديد من التخصصات الطبية والأجهزة الطبية، إضافة إلى إجراء عمليات جراحية وما زاد على 1000 نظارة طبية، فضلاً عن الأجهزة التعويضية، علاوة على حقائب الوقاية ضد فيروس كورونا، كما ضمت أيضاً دعماً بالمواد الغذائية والدواجن لأهالى المحافظة.

المرحلة الثانية من مبادرة «قطار الخير»، استهدفت استكمال ما تم إنجازه فى المرحلة الأولى، حيث أجرت المبادرة 200 عملية جراحية مختلفة للعيون، للحالات غير القادرة، التى جرى تشخيص احتياجها لعمليات، خلال توقيع الكشف بالقوافل فى المرحلة الأولى، لافتاً إلى انطلاق توزيع 1500 نظارة طبية، على الحالات التى تم تشخيص احتياجها لنظارات طبية، وجرى عمل مقاسات لها خلال القوافل أيضاً، ومع ذلك كان إجراء عمليات جراحات العيون وتوزيع النظارات الطبية، بالمجان تماماً.