نجل الرئيس البرازيلي السابق: والدي ليس له أي علاقة بالاقتحامات في البلاد

ذكر السيناتور فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي السابق أن والده بريء من تحريض أنصاره على اقتحام القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا في البرازيل الأيام الماضية.

رفض الأكاذيب حول والده

وقال نجل الرئيس السابق مساء اليوم الثلاثاء في جلسة لمجلس الشيوخ، إن البعض يحاول خلق سردية أكاذيب كأن والده له علاقة بما حدث من اقتحامات الأيام الماضية، متابعا: «منذ إعلان نتائج انتخابات الرئاسة ظل الرئيس صامتاً، يلعق جراحه، بمعزل عن العالم الخارجي تقريباً».

وسافر الرئيس البرازيلى السابق من البلاد متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج قبل أسبوعين من تنصيب الرئيس البرازيلي الحالي لولا دا سيلفا في الأول من يناير الجاري.