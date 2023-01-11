حملات للنظافة مكثفة في أحياء السويس تحسبا للتقلبات الجوية

تشهد محافظة السويس تنظيم حملات نظافة مكثفة، والصيانة العامة للكهرباء بمختلف الأحياء، تحسباً لأي تقلبات جوية قد تطرأ، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى النظافة والمنظر الجمالي للأحياء وتطهير بيارات صرف مياه الأمطار، وفقاً لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حملات حي فيصل مستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري

وأكدت المهندسة فاتن إبراهيم رئيس حي فيصل بالسويس، على تكثيف أعمال النظافة العامة بكل مناطق وشوارع الحى وذلك في إطار جهود الحى المستمرة للاهتمام بالنظافة العامة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضارى وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى أن الحملات مستمرة لرفع تراكمات ومخلفات القمامة يوميًا على 3 فترات وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة وصحية.

وقادت رئيس حي فيصل ميدانيا حملات رفع كفاءة النظافة العامة بعدد من مناطق وشوارع الحي حيث يتم تجريف الرمال بعدد من مناطق وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما تم إزالة تراكمات القمامة والمخلفات وتفريغ الصناديق بواسطة المعدات التابعة للحي.

حي السويس يشن حملات على الكورنيش وعدد من مناطق الحي

أجرى حي السويس متابعة أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة تجمعات مخلفات القمامة والأتربة المتراكمة بمحيط منطقة الأنصاري وكورنيش السويس القديم وشارع الخضر ومنطقة مساكن اللوكس بالغريب.

كما تابع الحي حملات النظافة بامتداد شارع الجيش وخلف سينما رينسانس ومنطقة الملاحة القديمة وامتداد شارع أمين الحسيني وامتداد شارع السنترال وخلف وبجوار مدرسة الإمام الشافعى ومدرسة الثانوية الجديدة بنات وامتداد شارع الشهداء وأمام مستشفى أبو العزايم وأماكن مختلفة بنطاق الحي والعمل مستمر.

كذلك قام الحي بمتابعة أعمال صيانة خطوط وكابلات الكهرباء فى مختلف مناطق الحي.

حي الأربعين يهيب بالمواطنين الحفاظ على مستوى النظافة

وأهابت رئاسة حي الأربعين المواطنين بالحفاظ على مستوى النظافة العامة ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها.

وتم رفع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والتي تشمل شوارع عمر بن عبدالعزيز والجيش وماهر والنيل والمدينة المنورة والباسل، علاوة على شارع ناصر وبجوار مساكن الهيئة، بالإضافة إلى مدينتي الإيمان 1 والإيمان 2 وقطاعي شرق وغرب الأربعين.