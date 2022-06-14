تداول فيديو اعتداء على طبيب بمستشفى الجفجافة.. و«صحة شمال سيناء»: حدث الشهر الماضي

أثار فيديو لواقعة قديمة حدثت منتصف الشهر الماضي حفيظة أهالي سيناء بعد أن تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي، وأحدث ردود فعل غاضبة، مطالبة بأخذ حق الطبيب.

قال الدكتور أحمد عبد الفتاح وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان له، أن واقعة التعدي صحيحة، وقد حدثت بالفعل منتصف الشهر الماضي، وتم إبلاغ قوات الشرطة التي فتحت محضر بالواقعة، وأن المحضر والتحقيقات رهن النيابة.

طبيب كان يدافع عن ممرضة داخل المستشفى

وأضاف وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء أن أحداث القصة تعود أن طبيب قام بالدفاع عن ممرضة قام عددا من الأشخاص بمحاولة التعدي عليها، وذلك داخل مستشفى الجفجافة بمنطقة الجفجافة بوسط سيناء.

أحد الفنيين تدخل للدفاع عن الممرضة والطبيب

وتابع، أن الطبيب ومعه أحد الفنيين بقسم الأشعة يدعى «أ .ف» تصدا للمعتدين، مما أدى هذا إلى حدوث مشادة تطورت للتعدي على الطبيب بشكل مباشر.

نقل الطبيب والممرضة وفنى الأشعة إلى مستشفى الحسنة

قال مصدر بمديرية الصحة إنه تم نقل الطبيب والممرضة وفني الأشعة بعدها بأيام إلى مركز ومدينة الحسنة، وذلك في 25 مايو من الشهر الماضي.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن الطبيب طبيب متعاقد على المعاش، وتم التعاقد معه بمستشفى الجفجافة لسد العجز.