شعبة الأدوات المنزلية عن زيادة الأسعار: سببها الخامات وليس قلة الإنتاج

قال المهندس فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار المنتجات زادت لما يقارب الـ20%، بينما تتمتع الدولة باكتفاء ذاتي في الأجهزة الكهربائية، ونستورد 15% فقط من احتياجاتنا، «الزيادات اللي هتحصل بسبب الخامات والشحن مش لقلة الإنتاج».

الطحاوي: «محتاجين نعمل مصانع للحاجات المهمة اللي الناس تقدر تشتغلها بسرعة»

وأضاف «الطحاوي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المواد المنزلية كأطقم البورسلين والبايركس والبلاستيكات وما يستخدم في التنظيف، جميعها زادت أسعارها عالميا، «محتاجين نعمل مصانع للحاجات المهمة اللي الناس تقدر تشتغل وتنتج فيها بسرعة».

الطحاوي: «أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 18% بالأسواق»

وأوضح أنه يجب التراجع عن منظومة التسجيل المسبق للشاحنات كونه معرقلا لعدد من الأمور خلال الفترة الحالية ويسبب ارتفاع الأسعار، بخلاف تأثر السوق بجائحة فيروس كورونا والغلو في الأسعار، «أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 18% في الأسواق».

وأكد أن الشعبة تقترح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات على 3 مراحل، أولها المنتجات المصنعة خارجيا وجاهزة للبيع فور وصولها لمصر، «الاقتراح ده علشان مانغليش الغذاء أو المواد الطبية أو حتى تتأثر بشكل كبير بارتفاع الأسعار».

وأشار إلى أن المرحلة الثانية فهي تخص المواد الخام وقطع الغيار، والثالثة تخص السلع الاستراتيجية كالقمح والفول، «الشحن زاد من 800 لـ1000% وده رقم مهول في الشحن، وأنا بستورد سلعة وبستهلك ألف».

وتابع: «المستورد عايز البضاعة لا تغلى ولا ترخص وتستقر علشان يقدر يبيع ويسترد فلوسه ويستورد من جديد، والرقابة الشعبية إحدى آليات السوق المفتوح، ومفيش ست بيت إلا وليها مواصفات أقوى من الأوروبية واليابانية وعارفين الحلو فين، وبتغربل البياع وهي واقفة».