«الأدوات المنزلية»: نرفض جملة «جشع التجار».. ولم نرصد زيادة في الأسعار

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إنه يرفض جملة «جشع التجار» لأنه وسيط ويحدد السعر بناء على القيمة التي قدمها المنتج، ولا يستطيع زيادة السعر لأن هناك جريمة وغرامة وقد يتعرض للحبس، مبينا أن هناك مراجعات دائما لأن هناك فاتورة ولا يمكن للتاجر رفع السعر.

بعض الأشخاص رفعوا سعر النقل

وأضاف «هلال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض الناقلين للبضائع يرفعون السعر رغم أن السولار لم يرتفع في الزيادة الأخيرة للبنزين، موضحا أن بعض الأشخاص رفعوا أسعار النقل ولم يُحاسبوا حتى الآن.

لم يبلغنا أحد برفع الأسعار

وأوضح رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، أن هناك نقابة لشركات نقل البضائع من أجل محاسبتهم وتحديد الأسعار حتى لا ترتفع الأسعار ويؤثر ذلك بالسلب على البيع وحركة التجارة في السوق، مشيرا إلى أن بعض الأسواق لديها خطوط نقل ولكن هناك نسبة أيضا ليس لديها، متابعا: «لحد دلوقتي موصلناش من أي مصنع أو مستورد أي زيادة في الأسعار».

تحديد سعر البترول كل ثلاثة أشهر

ورفعت الحكومة أسعار البنزين فئات 80 و92 و95 الخميس الماضي لمدة 3 أشهر مقبلة بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا، حيث قررت وزارة البترول ربط سعر البترول بالسعر العالمي ليتم تجديد الأسعار كل 3 أشهر مع محاولات دائمة لتثبيت سعر السولار المستخدم في سيارات نقل البضائع لعدم رفع أسعار أغلب السلع الاستهلاكية والمواصلات العامة التابعة للدولة.