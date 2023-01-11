طقس السويس اليوم.. الحرارة تسجل 19 درجة في ثالث أيام «طوبة»

كشفت البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس السويس اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر طوبة، لافتًا إلى أن المحافظة تشهد تكوّن الشبورة المائية صباحًا وأجواء باردة ليلا.

وأشار البيان إلى أن طقس السويس اليوم الأربعاء، يكون غائمًا جزئيًا باردًا صباحًا وفي الليل لطيف نهارًا، تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس والتي قد تكون كثيفة، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية.

استمرار رفع درجة الاستعداد وانتظام حركة التنقل والسير

وتشهد محافظة السويس استمرارًا لرفع درجة الاستعداد لمواجهة آثار التقلبات الجوية، والتي أعلنها اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منذ تأثر البلاد بموجة الطقس المتقلب، والذي أعطى تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء ومسئولي الكهرباء والصرف الصحي ومختلف الجهات المعنية، بجهازية معدات إزالة آثار التقلبات الجوية في طقس السويس حال حدوثها، ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة انتظام في حركة التنقل الداخلية والخارجية بين المحافظة والمحافظات الأخرى.

قراءات طقس السويس ثالث أيام شهر طوبة

سجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات هيئة الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم الأربعاء بأن درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 51%، وفرص سقوط الأمطار بنسبة 10%،وسرعة الرياح 10 كم / ساعة.