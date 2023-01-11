أبرز مشاهد عزاء نجل عبدالباسط عبدالصمد.. حضور كبير وتلاوة حفيد مصطفى إسماعيل

قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن الوفاء قد تجلى في أبهى صوره بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين ليلة الثلاثاء، حيث حرص العديد من كبار قراء القرآن الكريم وعلماء الأزهر والأوقاف والإعلاميين على تقديم واجب العزاء لأسرة القارئ الكبير الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في وفاة (خالد) ثاني أبنائه.

مجلس إدارة النقابة يقدم العزاء لأسرة الشيخ عبدالباسط

قدم محمد الساعاتي العزاء للأسرة باسم مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد - شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- كما قدم الشكر للحضور نيابة عن أسرة الشيخ عبد الباسط وخص منهم اللواء طارق والشيخ ياسر وهشام عبد الباسط عبد الصمد.

كما رحب بقراء القرآن والعلماء ومحبي القارئ الكبير الشيخ عبد الباسط الذين حضروا العزاء من داخل مصر وخارجها ومنهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع والشيخ صديق المنشاوي أمين عام نقابة القراء والشيخ محمد ناصف سلطان نقيب قراء الجيزة والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي والإعلامي عبد العزيز عمران والإعلامي حسن الشاذلى والشيخ صابر أبو سريع وطه محمود الخشت والإعلامي سعد المطعني والشيخ سعد النمر والدكتور أسامة قابيل والدكتور سيد مندور وإبراهيم الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي. وأحمد وجمال محمود رمضان وطه وفتح الله ومحمود الإسكندراني وأحمد سعيد الدح. وأحمد على فرج الشيخ محمد على جابين والمذيع عبد الناصر أبو زيد والشيخ عبد الباسط عمارة أمين صندوق نقابة القراء والداعية د. يسري عزام والشيخ محمد المريجي والشيخ ياسر الشرقاوي والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ أحمد مصطفى.

حضور جماهيرى غير مسبوق بمسجد الحامدية الشاذلية

ومن المفاجآت التي شهدتها ليلة العزاء حضور جماهيرى غير مسبوق بمسجد الحامدية الشاذلية، وأن علاء حسني طاهر (حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل) صعد دكة التلاوة لأول مرة فى حياته.

وذكر الحضور بمدرسة جده وكان موفقا، نفس الأمر تكرر مع الشيخ أحمد فرج الشاذلي الذي صعد دكة التلاوة هو الآخر لأول مرة.

والمفاجأة الثالثة التي أعقبتهما، تكمن فيما قاله الإعلامي أبو بكر بدوي: لقد استمعت إلى ترتيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في إذاعة القرآن الكريم وأنا قادم للعزاء في راديو السيارة، وإذا بي أجد الشيخ يقرأ وهو حزين، وكأنه على قيد الحياة وينعى ولده.