النجمات يستعرضن حملهن على السجادة الحمراء لجولدن جلوب 2023

لم يشكل الحمل عائقا أمام عدد من السيدات لحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، في نسختها الـ 80 المقام الآن في لوس أنجلوس، والسير على السجادة الحمراء، فظهرت الممثلة الكوميدية آبي أليوت بطلة مسلسل The Bear، للمرة الاولى منذ الإعلان عن حملها، حين قامت بنشر صورة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «ابني الصغير.. لا يمكننا الانتظار لمقابلتك في يونيو».

ولم تكن آبي أليوت هي الوحيدة التي ظهر حملها على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب، حيث استعرضت إيمي زوجة الممثل بول والتر هاوزر، المرشح لجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود عن دوره في Black Bird، وذلك بالإضافة إلى الممثلة كالي كوكو التي سارت مع زوجها توم بيلفري وهي تستعرض حملها الأول، والتي كشفت سابقا أنها تنتظر فتاة عبر تدوينة خلال حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الطفلة بيلفري قادمة عام 2023».

كالي كوكو تترشح لـ جولدن جلوب للمرة الثانية عن The Flight Attendant

وبجانب الحمل، كالي كوكو تنافس على جائزة أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي عن دورها في The Flight Attendant، وهي الفئة التي تنافس فيها كلا من كوينتا برونسون عن دورها في مسلسل «Abbott Elementary»، سيلينا جوميز عن دورها في مسلسل «Only Murders in the Building»، جينا أورتيجا عن دورها في مسلسل «Wednesday»، وجان سمارت عن دورها في مسلسل «Hacks».

وتعتبر تلك المرة الثانية التي تترشح فيها كوكو للجائزة عن نفس المسلسل، بعد ترشيحها الأول في 2021.