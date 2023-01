تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023

أسدل الستار منذ دقائق عن النسخة الـ80 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، والتي تم خلالها الاحتفاء بالنجوم وصناع الأعمال السينمائية والتليفزيونية على مدار العام الماضي، ويعتبر فيلم The Banshees of Inisherin من الأفلام الرابحة هذا العام، حيث حصد 3 جوائز من إجمالي 8 جوائز ترشح لهم، وذلك بالإضافة إلى Abbott Elementary الذي حصل أيضا على 3 جوائز من 5 ترشيحات، وفيما يلي القائمة الكاملة للأعمال الفائزة:

أفضل فيلم دراما:

The Fabelmans

أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: The Banshees of Inisherin

أفضل ممثل في فيلم درامي:

أوستن بتلر عن دوره في فيلم «Elvis»

أفضل ممثلة في فيلم درامي:

كيت بلانشيت عن دورها في فيلم «Tár»

أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي:

كولين فاريل عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin»

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي:

ميشيل يوه عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»

أفضل ممثل مساعد:

جوناثان كي كوان عن دوره في فيلم «Everything Everywhere All»

أفضل ممثلة مساعدة:

أنجيلا باسيت عن دورها في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»

أفضل سيناريو:

مارتن ماكدونا عن فيلم «The Banshees of Inisherin»

أفضل إخراج:

ستيفن سبيلبرج عن فيلم «The Fabelmans»

أفضل أغنية أصلية:

«Naatu Naatu» لـ إم إم كيرافاني وراهول سيبليجونج من فيلم «RRR»

أفضل موسيقى تصويرية:

جاستن هورويتز من فيلم «Babylon»

أفضل فيلم عالمي:

Argentina,1985 (الأرجنتين)

أفضل فيلم رسوم متحركة:

Guillermo del Toro's Pinocchio

أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي:

Abbott Elementary

أفضل مسلسل دراما:

House of the Dragon

أفضل مسلسل قصير :

The White Lotus

أفضل ممثل في مسلسل درامي:

كيفن كوستنر عن دوره في مسلسل «Yellowstone»

أفضل ممثلة في مسلسل درامي:زيندايا عن دورها في مسلسل «Euphoria»

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي:جيريمي ألين وايت عن دوره في مسلسل «The Bear»

أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي موسيقي:

كوينتا برونسون عن دورها في مسلسل «Abbott Elementary»

أفضل ممثل في مسلسل قصير :

إيفان بيترز عن دوره في مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

أفضل ممثلة في مسلسل قصير:أماندا سيفريد عن دورها في مسلسل «The Dropout»

أفضل ممثل مساعد:

تايلر جيمس ويليامز عن دوره في مسلسل «Abbott Elementary»

أفضل ممثلة مساعدة:

جوليا جارنر عن دورها في مسلسل «Ozark»

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني:

بول والتر هاوزر عن دوره في مسلسل «Black Bird»

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير :

جينيفر كوليدج عن دورها في مسلسل «The White Lotus»