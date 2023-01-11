أخصائية جلدية توضح أنواع الحروق وكيفية التعامل معها داخل المنزل

الإصابة بالحروق من الحوادث الشائعة التي قد تتعرض لها ربة المنزل أو أحد أفراد الأسرة داخل المطبخ، ويتم التعامل معها بطرق مختلفة بعيدًا عن الاستشارات الطبية كونها أمر معتاد ويتم علاجه وفقًا لدرجة الحروق، فما بين استخدام الدقيق ومعجون الأسنان والثلج والماء الجاري أو وضع المراهم، قد يسبب العلاج بهذه الطرق أضرارا جسيمة للمصاب، وأوضحت الدكتورة هبة عادل أخصائية الأمراض الجلدية، أن الإصابة بالحروق درجات وليس كل حرق مثل الآخر، فالحرق من النوع الأول والثاني يمكن علاجه بالمنزل أما الحرق من النوع الثالث والرابع يستوجب التدخل الطبي الفوري.

التعامل مع الحروق من الدرجة الأولى بصورة صحيحة

وأضافت «عادل»، في حوار على القناة الثانية المصرية أن الحرق من النوع الأول هو الحرق الذي قد تصاب به ربة المنزل من تلامس شيء ساخن ويكون أشبه باللسع، كأن تمسك غطاء ساخن أو شيء من هذا القبيل، وينتج عنه احمرار أو تورم بسيط ويتم علاجه بالكريمات والمراهم البسيطة أو مضادات حيوية خفيفة وغالبا ما يتحسن على الفور، ثم يقشر الجلد ولا يترك مكانه أي أثر.

التعامل مع الحروق من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة

وأشارت أخصائية الأمراض الجلدية إلى أن الحرق من الدرجة الثانية عبارة عن طبقة بيضاء على مكان الإصابة، يصاحبه الشعور بالآلام، ويتم علاجه بالمراهم الطبية الخاصة بعلاج الحروق، أما الحروق من النوع الثالث تصيب طبقات الجلد بأكملها ولا تكون الإصابة بالحروق سطحية كالنوع الأول والثاني، بينما يصل الحرق من النوع الرابع للعظام والعضلات، مشددة على ضرورة أن يكون علاج النوع الثالث والرابع بالمستشفى ويفضل استخدام سيارة الإسعاف.