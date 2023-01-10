جرام الذهب يخسر 63 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1745

استقر الذهب حول 1870 دولارًا للأوقية اليوم، مقتربا من أقوى مستوياته في ثمانية أشهر وسط ضعف عام للدولار، حيث خففت البيانات الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة.

ارتفاع الفائدة الأمريكية

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما يزيد عن 5%، في حين أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا «رافائيل بوستيك» إلى أن صانعي السياسة يجب أن يرفعوا أسعار الفائدة فوق 5% في أوائل الربع الثاني والاحتفاظ بها هناك لفترة من الوقت.

جيروم باول يتحدث اليوم

يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير التضخم الأمريكي يوم الخميس للحصول على مزيد من القرائن حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب في مصر

محلياً، تراجعت أسعار الذهب في مصر، 63 جنيها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجل عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم 1994 جنيها من 2057 جنيها في تعاملات أمس الصباحية، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعاً 1745 جنيها من 1800، وعيار 18 اليوم 1496 جنيها من 1543 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 13960 جنيها، من 14400 جنيه في تعاملات أمس الصباحية، وسجل عيار الذهب 14 النحاسي 1163 جنيها، وعيار 12 سجل سعر 980 جنيها، والأوقية بـ 60.956 جنيها.