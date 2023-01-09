طقس مدن القناة غدا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة على الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، غدا الثلاثاء ثاني أيام شهر طوبة، موضحة تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق، ووجود فرص لسقوط أمطار.

شبورة مائية على الطرق

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة خلال ساعات الصباح الباكر، وأيضا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس غائم جزئيا، وتصل سرعة الرياح إلى 12 كيلو في الساعة، مع توافر فرص لسقوط أمطار بنسبة 30% تقريبا.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي في السويس 19 والصغرى 12 درجة، والإسماعيلية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وبورسعيد العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط خلال طقس الثلاثاء تكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الموج شمالية غربية.