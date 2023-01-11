أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف زيادة نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي هو جناح رئيسي لثلاثة أجنحة للمجتمع المصري، الذي يتكون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع المدني، إذ أن كلمة السر في التنمية الاقتصادية هي المشاركة، وهو ما يعكس أهمية مشاركة المجتمع المدني والمجتمع الأهلي في هذا السياق.

زيادة نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية بحيث يبلغ 24 جرام باليوم

وأشاد كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أمل صالح وباسم طبانة ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، بمبادرة التحالف الوطني لتوفير اللحوم والألبان للأكثر احتياجا، إذ أن الدولة المصرية تستهدف من خلال التنمية الزراعية زيادة نصيب الفرد من المنتجات الحيوانية بحيث يبلغ 24 جرام باليوم بدلًا من 18 أو 19 جرام يوميًا الذي يحصل عليهم الفرد الآن، خاصة الفئات الأكثر احتياجا ومحدودة الدخل.

توزيع المنتجات الحيوانية لغير القادرين سواء من اللحوم أو الالبان

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي أن المشروع بدأ بعدد محدود من الماشية وما لبث أن توسع بصورة كبيرة بعد ذلك، لافتًا إلى أنه سيتم التوسع بالمشروع تباعًا مع مرور الوقت، وبالتالي يتم توزيع المنتجات الحيوانية لغير القادرين سواء من اللحوم أو الالبان بشكل كبير، وهو صورة من صور التكامل بين العمل الحكومي والعمل الأهلي.

إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة

ونوه كمال عن وجود إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر تستكمل خطواتها منها على سبيل المثال مشروع البتلو الذي يقدم أكثر من 7 مليارات جنيه، بفائدة لا تتجاوز 5%، ويعمل على تطوير إنتاج اللحوم الحمراء بشكل كبير.