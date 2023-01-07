أسعار اللحوم اليوم «البلدي والمستورد».. كيلو البقري يبدأ من 150 جنيها

استقرت أسعار اللحوم اليوم في مصر، بصورة كبيرة، سواء في سعر اللحم البقري، أو الضأن، أو الجاموسي، فضلًا عن اللحوم المستوردة والمجمدة، بينما ازدادت الكميات المعروضة من اللحوم في محال الجزارة والسوبر ماركت، ومنافذ وزارة الزراعة، وأمان، وذلك بجميع محافظات مصر.

وتستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم اليوم في مصر، بمختلف أنواعها في جميع محال الجزارة والسوبر ماركت والمنافذ الحكومية بمختلف محافظات مصر.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأوضحت شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، في بيان لها أنّ الكمية المعروضة من اللحوم في الأسواق تكفي احتياجات المواطنين وتتفوق عليها، فضلًا عن توفير اللحوم بكميات كبيرة في منافذ بيع وزارة الزراعة، وأمان، وجهاز الخدمة الوطنية، وذلك ضمن خطة الدولة لضبط أسعار اللحوم وعدم استغلال التجار للمواطنين.

بكام أسعار اللحوم اليوم في مصر

وبحسب بيان شعبة القصابين، فإنّ أسعار اللحوم اليوم جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم البقري اليوم تراوح بين 170 حتى 190 جنيهًا حسب القطعية والمكان.

سعر كيلو اللحم الضأن: تراوح بين 170 حتى 200 جنيه.

سعر كيلو كباب الحلة: تراوح بين 160 حتى 190 جنيهًا.

سعر كيلو الكبدة الكندوز: تراوح بين 155 حتى 180 جنيهًا.

سعر كيلو الاستيك والبوفتيك: تراوح بين 155 حتى 165 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الكبدة الضأن: تراوح بين 160 حتى 190 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الجملي: تراوح بين 130 حتى 160 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

على جانب آخر، أوضح سعيد الدسوقي مدير قطاع التسويق بوزارة الزراعة، في بيان صحفي سابق، أنّ أسعار اللحوم ثابتة في منافذ وزارة الزراعة لم تتغير منذ عيد الأضحى الماضي، موضحًا أنّ الأسعار في منافذ الوزارة جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحم البقري البلدي «الكندوز» سجل 155 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم الضأن سجل 155 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي سجل 90 جنيهًا.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وفيما يخص أسعار اللحوم المجمدة اليوم، فقد جاءت كالتالي:

سعر اللحم البرازيلي اليوم: تراوح بين 110 حتى 130 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر كيلو الكبدة المستوردة: تراوح بين 80 حتى 97 جنيهًا.

أسعار اللحوم الهندي اليوم: تراوح بين 100 حتى 125 جنيهًا.

سعر كيلو اللحم المستورد المفروم: تراوح بين 110 حتى 130 جنيهًا.

سعر كيلو السجق المستورد: سجل 135 جنيهًا.