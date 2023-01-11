كل ما تريد معرفته عن شهادات بنك cib 2023 بعد ارتفاع العائد

أعلن البنك التجاري الدولي مصر cib، أكبر بنوك القطاع الخاص، عن أوعية ادخارية جديدة بعوائد مرتفعة، ما جعل المواطنون يتساءلون عن تفاصيلها، لمعرفة هل تناسبهم شهادات بنك cib 2023 أم لا، وما هي المميزات والمدة لها؟، وهو ما نرصده في السطور التالية بالتفاصيل.

وأوضح الموقع الرسمي للبنك التجاري أن آجل شهادات بنك cib 2023 عام ونصف، ويصرف عائد سنوي ثابت.

شهادات بنك cib 2023

ورفع البنك التجاري الدولي عائد شهادات بنك cib 2023 إلى 22.5% سنويا أو 20% شهريا، وبداية من اليوم الأربعاء، يمكن شراء الشهادات سواء عن طريق الفروع أو خدمة الإنترنت البنكي والمصرفية.

الحد الأدنى لشراء شهادات بنك cib 2023

ويصل الحد الأدنى لشراء شهادات البنك التجاري الدولي إلى 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف.

جدير بالذكر، أن إعلان أكبر البنوك الخاصة وهو البنك التجاري الدولي مصر، لارتفاع عائد الشهادات، جاء بعد إصدار المصرفين الحكوميين الأهلي ومصر شهادات الـ25% سنويا و22.5 شهريا.