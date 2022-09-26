مع بداية العام الدراسي.. روشتة لتوفير بيئة نفسية صحية للطلاب

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تتساءل العديد من الأمهات عن الطريقة المناسبة لترتيب الحياة وفق الروتين الجديد بصورة لا تؤثر بالسلب على الصحة النفسية، وأوضحت إيمان السيد خبيرة التربية والاستشارات النفسية والإرشاد الأسري، أنه ينبغي على الآباء البدء في تنظيم مواعيد نوم الأبناء قبل العام الدراسي بصورة تدريجية، إذ أن العديد من الأسر تترك أبناءها للسهر ساعات طويلة خلال الإجازة وبالتالي النوم لساعات متأخرة من النهار، مؤكدة ضرورة حصول الطفل على عدد ساعات نوم كافية.

اختلاف احتياجات الأطفال من النوم حسب أعمارهم

وأضافت "السيد" في حوار ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن عدد ساعات النوم الكافية تختلف حسب المرحلة العمرية التي يمر بها الطفل، لافتة إلى أن الأطفال في مرحلة الروضة «KG» يحتاجون على الأقل 10 ساعات نوم، أما الأطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية فيمكن الإكتفاء بـ8 ساعات نوم.

اجتماع الآباء مع الأبناء لتحديد المهام والاختصاصات

وأوضحت خبيرة التربية والإستشارات النفسية والإرشاد الأسري، أن النوم ساعات كافية يجعل الطفل في حالة نفسية جيدة، إضافة إلى زيادة التركيز، مؤكدة أهمية ترتيب التجهيزات من اليوم السابق بعد اجتماع الآباء والأبناء لتحديد المهام والاختصاصات الصباحية مثل إعداد الطعام وترتيب الملابس والحقائب وتوزيعها.

مساعدة الآباء للأبناء لوضع أهدافهم من الدراسة والوصول إليها

ولفتت "السيد" إلى ضرورة التحدث مع الأبناء عن مستقبلهم والتعرف على دور الدراسة في تحقيق أحلامهم، مشيرًا إلى أن كل طفل لديه نقاط قوة تظهر بالدعم والحب والحنية، مشددة على أهمية أن يشعر الطفل بذاته وقيمته داخل الأسرة.